الدبيبة: وضعنا خططا لمضاعفة إنتاج النفط.. ونسعى لتصدير فائض الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته وضعت خططا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاسكتشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني.

وشدد الدبيبة، في كلمته خلال انطلاق قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس، اليوم السبت، على العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

وأضاف: «حكومتنا تسعى إلى الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رؤس الأموال للعمل في ليبيا»، معتبرا أن مشروعات «عودة الحياة» عززت الاستقرار.

الدبيبة: البحث عن مصادر الطاقة البديلة محل اهتمامنا

وأشار إلى الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، «بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستغلال إمكانات ليبيا لإقامة أضخم حقول الطاقة الشمسية في المنطقة».

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وأكد السعي إلى احتلال ليبيا مرتبة في مقدمة الدول المتفوقة في هذا المجال، مع تصدير الفائض منها إلى دول الجوار والقارة السمراء ودول البحر المتوسط».