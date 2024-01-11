مؤسسة النفط تطالب «أكاكوس» بالاستمرار في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية بضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة «فيما يخص نشاط الإنتاج وتطوير الاحتياطي والحفر وصيانة المشاريع وذلك وفق الميزانية المعتمدة»، حاثا كذلك على «العمل على تأهيل موظفي الشركة تقنياً والرفع من معدلات الإنتاج» وفق المؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة ومديري العموم والإدارات من الجانبين ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

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وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية استعرضت خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لأهم أعمال الشركة خلال العام 2023 وما تحقق من المستهدف، إضافةً إلى استعراض تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.

أعمال «أكاكوس» ومشاريع التنمية المكانية

وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط أكدوا كذلك على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية المكانية بالمناطق والمدن القريبة من حقول الشركة، مشددين على «منح الأولوية للأعمال اللوجستية لأصحاب الأعمال بها»

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في كلمته خلال الاجتماع أن «الشركة نفذت بعض الدراسات المكمنية والمعملية في العام الماضي كما استطاعت حفر 16 بئرًا تطويريًا أي ما يعادل نسبة 76% من المخطط»، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء لجنة إداراتها والعاملين بها.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، الخميس 11 يناير 2024. (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتماع الجمعية العمومية لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، الخميس 11 يناير 2024. (المؤسسة الوطنية للنفط)