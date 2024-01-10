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بن قدارة يطالب مسؤولي شركة «الواحة» بإنجاز مشاريع زيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 07:59 مساء
بن قدارة يطالب مسؤولي شركة «الواحة» بإنجاز مشاريع زيادة إنتاج النفط
بن قدارة خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مسؤولي شركة «الواحة للنفط» بإنجاز مشاريع زيادة إنتاج النفط، والحفاظ على معدلاته، مؤكدا تعويل المؤسسة على الشركة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج.

جاءت مطالبة بن قدارة خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الواحة للنفط»، الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس لجنة الملاك، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات بالمؤسسة والشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الخطة الاستراتيجية لزيادة إنتاج النفط
وأكد بن قدارة، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، «تعويل المؤسسة بشكل كبير على شركة الواحة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك نظرا لما تمتلكه الشركة من احتياطات ضخمة من النفط والغاز»، مشددا على «ضرورة تطبيق تعليمات ولوائح السلامة، وإيلاء الأهمية القصوى للمحافظة على سلامة العاملين، وتحقيق بيئة عمل آمنة في جميع المواقع».

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وأثنى قدارة على جهود لجنة إدارة شركة «الواحة» وعامليها بمختلف مواقعهم، وسعيهم الدائم للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته، مطالبا «مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المهمة التي تسهم في الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

«الواحة» تحقق 97% من المستهدف اليومي لإنتاجها في العام 2023
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الواحة» جرى خلاله استعراض مؤشرات أداء الشركة، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي، والمشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام 2024، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة قدمت تقريرها، وردت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الواحة «حققت خلال العام 2023 97% من المستهدف اليومي لإنتاجها، الذي بلغ 290 ألف برميل يوميا، وتمكنت من حفر 28 بئرا»، لافتة إلى أن إدارة الشركة ثمنت دعم المؤسسة اللامحدود والمستمر للشركة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها، وإنجاز مشاريعها، للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
رئيس شركة الواحة للنفط، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
رئيس شركة الواحة للنفط، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الواحة، الأربعاء 10 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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