بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج ليبيا 432 مليونا و227 ألفا و175 برميلا برميل من النفط الخام في العام 2023، بمعدل مليون و184 برميل نفط يوميا، وبارتفاع 11.8% مقارنة بالعام 2022، حين وصل الإنتاج إلى 386 مليونا و56 ألف برميل.

وسجلت المنتجات النفطية خلال العام الماضي 6 ملايين و165 ألفا و792 طنا، وبلغت المنتجات البتروكيماوية 682 ألفا و595 طنا، وفق الإحصائية التي نشرتها المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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ووصل إجمالي إنتاج المكثفات إلى مليونين و426 ألفا و233 طنا، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 12 مليارا و391 مليونا و398 ألفا و48 مترا مكعبا.

وعلى الرغم من أن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع خلال العام 2023 مقارنة بالعام الذي يسبقه، إلا أنه ظل أقل من حجم الإنتاج في العام 2021، الذي بلغ 440.5 مليون برميل.