«ليبيا المركزي»: الإيرادات النفطية تزيد 15.4% إلى 121.7 مليار دينار في العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال العام الماضي بلغت 121.7 مليار دينار، بما تمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.

وأشارت بيانات المصرف الصادرة أمس الأحد، إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2023 سجلت 111.4 مليار دينار، موزعة إلى 99.1 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط الخام، مع 12.3 مليار إيرادات إتاوات نفطية، أضيف إليها تحصيل 10.3 مليار دينار إيرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة.

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وبذلك تكون الإيرادات النفطية للعام 2023 قد ازدادت بنسبة 15.4% مقارنة بما سجلته في العام 2022 حين بلغت 105.5 مليار دينار.