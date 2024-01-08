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«المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 12:39 صباحا
«المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023
زبائن داخل عدد من البنوك الليبية (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، توزيع 106 مليارات دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيچية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية ديسمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونين و372192 ألفًا و721 صكًا، بقيمة إجمالية 71.9 مليار دينار، عبر 648 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

36 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكتروني
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 139 ألفًا و937 محفظة، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 36 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت 3 ملايين و611 ألفًا و392 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 48 ألفًا و958 جهازًا، بإجمالي حجم تداول 9.6 مليارات دينار.

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