«المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، توزيع 106 مليارات دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيچية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية ديسمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونين و372192 ألفًا و721 صكًا، بقيمة إجمالية 71.9 مليار دينار، عبر 648 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.