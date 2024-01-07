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5.5 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 11:33 مساء
5.5 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصَّص مصرف ليبيا المركزي 5 مليارات و546 مليونًا و868 ألفًا و225 دينارًا ليبيًّا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال العام 2023، من بينها 3 مليارات و193 مليونًا و661 ألفًا و53 دينارًا لباب الرواتب، تمثل نحو 42.2% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

3 مليارات دينار نفقات حكومة الوحدة خلال 2023
حصلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والجهات التابعة لها على 3 مليارات و24 مليونًا و560 ألفًا و19دينارًا خلال العام 2023، من بينها مليار و463 مليونًا و514 ألفًا و6 دنانير للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الأحد.

- «المركزي»: تدني إيرادات الجمارك خلال العام 2023
- بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال 2023
- «المركزي»: 5 مليارات دولار زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
- المصرف المركزي: 122.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال 2023
- المصرف المركزي: 125.911 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال العام 2023

770 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال العام الماضي 770 مليونًا و890 ألفًا و10 دنانير، من بينها 639 مليونًا و890 ألفًا و10 دنانير مخصصات الرواتب فقط.

مليار و671 مليونًا لمجلس النواب.. و71 مليونًا لمجلس الدولة
بشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص مليار و671 مليونًا و141 ألفًا و422 دينارًا، من بينها مليار و44 مليونًا و980 ألفًا و262 دينارًا للرواتب.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال العام المنقضي 80 مليونًا و276 ألفًا و773 دينارًا، من بينها 45 مليونًا و276 ألفًا و774 دينارًا لباب الرواتب.

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