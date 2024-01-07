«المركزي»: تدني إيرادات الجمارك خلال العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصرف ليبيا المركزي تدني إيرادات الجمارك خلال العام 2023، نسبة إلى استخدامات المصارف للنقد الأجنبي، حيث بلغت النسبة 0.3% فقط.

بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي خلال العام الماضي 21 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام 2022، بحسب بيانات المركزي، الذي أشار إلى ملاحظته استنزافًا في استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2023.

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أما مجمل استخدامات النقد الأجنبي، فبلغت الاستخدامات والالتزامات القائمة خلال العام الماضي 35.3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات 25.4 مليار دولار، بفجوة قيمتها 9.9 مليار دولار، بحسب بيانات المصرف المركزي، نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك».