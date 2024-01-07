بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة رواتب العاملين بالخارج بنسبة 27% وتراجع منح الطلبة بنسبة 28% والعلاج بالخارج بنسبة 33.7% خلال 2023، مقارنة بنفقات العام 2022.

%27 زيادة في رواتب العاملين بالخارج خلال 2023

وخصَّص المصرف المركزي 339 مليون دولار لرواتب العاملين بالخارج خلال العام 2023، بزيادة قدرها 27% مقارنة بـ247 مليون دولار خلال العام 2022، و155 مليون دولار خلال العام 2021، بحسب بيانات المصرف، نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد.

%28 تراجعًا في منح الطلبة خلال 2023

كما خصَّص «المركزي» 102 مليون دولار لمنح الطلبة الدراسين بالخارج خلال 2023 بتراجع نسبته 28% مقارنة بـ142 مليون دولار خلال العام 2022، و157 خلال 2021.

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%33.7 تراجعًا في العلاج بالخارج خلال 2023

وبلغت مخصصات العلاج بالخارج خلال العام المنقضي 108 ملايين دولار بتراجع نسبته 33.7% مقارنة بـ163 مليون دولار خلال العام 2022، و52 خلال العام 2021.

وتشير البيانات إلى عدم تخصيص المصرف المركزي أية نفقات لدعم المحروقات خلال العامين 2023 و2022، بعدما بلغ مليارين و197 مليون دولار خلال العام 2021.