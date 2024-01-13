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الدبيبة يبحث مع وزير تركي التعاون في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 02:05 مساء
الدبيبة يبحث مع وزير تركي التعاون في مجال الطاقة
لقاء الدبيبة مع وزير الطاقة التركي وسفير تركيا لدى ليبيا بحضور عون وعادل جمعة، 13 يناير 2024. (حكومتنا)
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بحث رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار التعاون في مجالات الطاقة والغاز والطاقات البديلة.

ويشارك الوزير التركي في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تنطق اليوم بمشاركة عدد من الشركات العالمية.

وحضر لقاء الدبيبة وبيرقدار وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة والسفير التركي لدى ليبيا، وفق ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية.

جدل حول عقد تطوير حقل الحمادة
وتعتزم «حكومة الوحدة الوطنية» توقيع عقدًا لتطوير حقل الحمادة أواخر يناير الجاري، مع ائتلاف شركات أجنبية يضم شركة الطاقة التركية إلى جانب شركات «توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية.

- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
- ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
 - مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة

وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا داخل ليبيا، ومعارضة محلية للاتفاقية خاصة من جانب عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

وصوت المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء الماضي، على رفض الاتفاقية وذلك خلال الجلسة الرابعة والتسعين التي عُقِدت بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة وحضور نائبيه مسعود عبيد وعمر العبيدي. وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة «إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع».

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