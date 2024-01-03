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مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 06:02 مساء
مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
عرض فريق مؤسسة النفط لتفاصيل اتفاقية تطوير حقل الحمادة على مجلس الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
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ردت المؤسسة الوطنية للنفط على الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، ومراحل التفاوض مع ائتلاف الشركات الأجنبية التي تعتزم التعاقد مع المؤسسة لتطوير الحقل، وذلك خلال الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه الذي عُقِد اليوم الأربعاء بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وعُقِد الاجتماع بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ثلاثة عروض لتطوير حقل الحمادة
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط قدَّم عرضًا ضوئيًا بيَّن من خلاله تاريخ القطعة المستهدفة بالتطوير والمكتشفة عن طريق شركة الواحة في العام 1959، وإسنادها إلى شركة الخليج العربي للنفط في العام 1975 قبل 49 عامًا، وإجراء المؤسسة دراسات للقطعة خلال أعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون الوصول إلى آلية لتطوير المنطقة.

وأوضحت المنصة أن فريق المؤسسة قدم أيضًا خلال عرضه تقييمًا اقتصاديًا لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة «إيني» العالمية، والائتلاف المكون من قبلها والذي يضم شركة «توتال» الفرنسية وشركة «أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية، مشيرة إلى أن «إيني» قدمت مقترحها الأول متضمنًا «أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصاديًا للدولة الليبية».

- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
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- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء

وأضافت أن «إيني» قدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي «تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديا أيضًا». كما قدم الائتلاف في مارس 2023، مقترحًا ثالثًا «يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف. وقدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع».

إمكانية تطوير حقل الحمادة باستثمار محلي
وأكدت منصة «حكومتنا» أن المجتمعين قدموا «عددًا من التساؤلات الفنية والقانونية بشأن الاتفاقية من حيث مصادر التمويل، وإمكانية مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، والإجراءات القانونية بشأن تشكيل الائتلاف، وإمكانية مشاركة شركات مختصة أخرى».

ولفتت «حكومتنا» إلى أن المشاركين اتفقوا في ختام الاجتماع، «على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع جميع الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك».

معارضة محلية لاتفاقية استثمار حقل الحمادة
وأثارت اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها أواخر يناير 2024، جدلًا واسعًا داخل ليبيا، ومعارضة محلية للاتفاقية خاصة من جانب عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

وصوت المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توقيعها لتطوير حقل الحمادة، وذلك خلال الجلسة الرابعة والتسعين التي عُقِدت بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة وحضور نائبيه مسعود عبيد وعمر العبيدي.

وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

خلل في إجراءات التعاقد لتطوير حقل الحمادة
وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة «إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع».

وأشار الديوان في كتاب وجهه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في 27 ديمسبر الجاري، إلى «وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح عن كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض».

الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2023. (حكومتنا)
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