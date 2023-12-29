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وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 09:54 صباحا
وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
شعار وزارة النفط والغاز، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت وزارة النفط والغاز بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أصحاب القرار إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب طرابلس، والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني. 

وجاءت دعوة وزارة النفط بعد اعتراضات مماثلة صدرت عن ديوان المحاسبة ومجلس النواب والنيابة العامة على عزم المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات «أدنوك» الإمارتية و«إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية على تطوير حقل «م ن7 أ» الواقع بالحمادة الحمراء.

ورحبت وزارة النفط في بيان بهذه «المواقف الوطنية»، موضحة أنها خاطبت مجلس النواب و«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام من أجل تنبيههم بـ«الأخطار والمساوئ والمضار» الناجمة عن إبرام هذا الاتفاق.

وزارة النفط: الحصة الممنوحة للائتلاف «مرتفعة جدا وغير مسبوقة»
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يدخل في صميم عمل وزارة النفط فضلا عن أن حصة الائتلاف (40%) من الحقل «مرتفعة جدًا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا».

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ومضت وزارة النفط موضحة أن «الحصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا ومخالفة للترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في الدولة»، وأشارت إلى «مخالفة بينة» متمثلة في عدم الحصول على موافقتها أو موافقة الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.

ورأت الوزارة أنه كان يمكن لمؤسسة النفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج إذا عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، معتبرة أن هذه الخطوة كانت أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية العمل في ليبيا.

تحذير ودعوة من وزارة النفط
وحذرت وزارة النفط من أن هذا الاتفاق قد يدفع الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر ومساوية لما هو مخطط منحه لهذا الائتلاف، وقالت: «هذا ما حصل فعليًا حين تقدمت شركتا توتال وكونكوفيلبيس طالبة تعديل العقود المبرمة معهما».

وترى الوزارة أنه من الواجب أن «تطور الدولة الليبية هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض»، موضحة أن «تطوير هذا الحقل سهل وغير معقد، حيث تمر بجواره خطوط نفط وغاز ومكثفات غازية يمكن الربط عليها بسرعة».

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