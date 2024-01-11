  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 09:59 مساء
حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)
جانب من مؤتمر صحفي حول خطة حكومة الدبيبة لمعالجة دعم المحروقات، الخميس 11 يناير 2024 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس حول خطة الحكومة لمعالجة دعم المحروقات.

وقال جمعة إن مجلس الوزراء أو اللجنة المشكلة بخصوص الملف لم تصدر أي قرار بشأن رفع الدعم، لافتا إلى أن ما حدث هو تقديم نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة قبل عام.

وأوضح أن الحكومة ستطرح استبيانًا من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة عن طريق مراكز الاتصال المحلي بالبلديات كافة، والنظر في نتائج الاستبيان، وهو ما يساعد اللجنة في دراسة الملف سواء برفع الدعم أو استبداله بدعم نقدي، متابعا أن الملف «يحتاج الكثير من التشاور مع المؤسسات من الدولة كافة».

- الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
- الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
- الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات

جمعة: 80 مليار دولار فاتورة المحروقات خلال 2023
وتابع أن إجمالي المخصصات لملف المحروقات خلال العام الماضي بلغ 80 مليار دولار، من بينها 40 مليار دينار للديزل والبنزين و40 مليارا استفادت منها الشركة العامة للكهرباء.

وقال إن اللجنة الفنية شكَّلت فريقًا بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي من أجل دراسة الاحتياجات الحقيقية للشركة العامة للكهرباء واستبدال المحطات كافة لتكون محطات غازية.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت دراسة الملف بعد تلقيها الكثير من المكاتبات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي تُوجِّه الحكومة بضرورة معالجة هذا الملف.

وأردف أن اللجنة الفنية قدمت عرضًا ضوئيًا يوضح نتائج أعمالها وتجارب عدد من الدول حول ملف المحروقات، لافتا إلى أن ملف المحروقات يأتي ضمن استراتيجية وطنية تشمل إصلاحات كاملة وعلى رأسها إصلاحات الطاقة.

5 ورش عمل مرتقبة لمناقشة ملف دعم المحروقات
وتعتزم اللجنة الفنية عقد نحو 5 ورش عمل في المناطق الليبية كافة خلال الفترة القادمة، بحسب مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية رئيس اللجنة.

وأول أمس الثلاثاء، قال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر

«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس

خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس
شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو
جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ...
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض ......
المزيد
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام...
محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)
محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)...
حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)
حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات ......
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ......
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة...
المزيد