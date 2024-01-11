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الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:33 صباحا
الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
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حذرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تبعات رفع الدعم عن المحروقات، متابعة: «نحن على عتبة شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة».

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس لرئاسة الحكومة ردا على التصريح الأخير لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها، و«أنه قرار لا رجعة فيه».

وقالت الحكومة إنه لا يمكن اتخاذ «قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا».

القرار تتخذه سلطة تشريعية
واتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حكومة الدبيبة بإهدار مئات المليارات «دون أن تشيد مرفقا حيويا واحدا يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها ، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي».

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وشددت على أن تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدرات الشعب لا تجرى إلا عبر السلطة التشريعية المنتخبة، مردفة: «لا يمكن أن تمس الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد».

وأكدت الحكومة المكلفة مضيها قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي، وطالبتهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم.

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