الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه».

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع لجنة المحروقات أمس الثلاثاء، أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد.

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الدبيبة: التأخر في معالجة ملف الدعم غير مقبول

وأول من أمس الإثنين، طالب الدبيبة لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، مؤكدا أنّ التأخر في معالجة هذا الملف أمر غير مقبول.

كما أكد ضرورة «تقديم بدائل الدعم للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية، ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته، والمعوقات التي تقف دون تنفيذه، ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف».

وفي تقريره السنوي للعام 2022، طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة إهدار دعم المحروقات، معتبرا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين: إما استبدال الدعم النقدي بالعيني أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.