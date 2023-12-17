التوجه الليبي لرفع الدعم عن الوقود يقلق الجنوب التونسي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف تقرير نشره موقع تونسي، السبت، عن تأثر الجنوب التونسي بخطوات «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لرفع الدعم عن الوقود، حيث يغطي الوقود الليبي حوالي 17% من الاستهلاك الداخلي، حسب بيانات دراسة نشرها البنك الدولي.

وقال موقع «تونس الرقمية» في نسخته الفرنسية، إن مهربي الوقود الذين ينشط معظمهم في المحافظات التونسية الحدودية يستغلون انخفاض أسعار الوقود في ليبيا، وهو ما يترجم الطلب القوي على الأسواق الموازية، علمًا بأن كميات المواد المهربة تتوزع في جميع محافظات تونس الجنوبية وتصل إلى بعض الولايات الوسطى التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن منطقة بن قردان، وهي منطقة الإمداد الرئيسية.

وحسب التقرير، فقد تسببت الإجراءات الليبية الأخيرة لرفع الدعم عن الوقود، في إثارة قلق كبير بين التجار والمهربين في الأسواق الموازية، خاصة على الحدود الجنوبية لتونس.

إجراءات ليبية لرفع الدعم عن الوقود

وأكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد دبيبة أن ظاهرة تهريب المحروقات لا يمكن القضاء عليها إلا برفع الدعم، واقترح استبداله بتحويل نقدي مباشر للمواطنين. وأشار إلى أن نصف الميزانية الليبية مخصصة لدعم الوقود، منبهًا إلى أن مؤشرات الدعم أصبحت مخيفة وأن الدولة تشتري الوقود بحوالي 3.5 دينار ليبي وتبيعه بـ 0.15 دينار ليبي.

وتخسر ليبيا بسبب تهريب الوقود ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا فيما بلغت الإعانات المخصصة للوقود أكثر من 12 مليار دولار العام 2022 بزيادة قدرها 71.4% مقارنة بالعام 2021.

ولتنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود، شكلت حكومة الدبيبة لجنة لبحث حلول وآليات إدارة فاتورة الوقود وكذلك تحديد الكميات التي ستمنح لشركات التوزيع المحلية، مع ضوابط صارمة حتى يستفيد المواطن بالشكل الصحيح من الكميات المقننة. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكلفة بالملف من عملها قبل نهاية العام 2023.

الدبيبة: لا قضاء على تهريب الوقود إلا برفع الدعم

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حاجة الجنوب الليبي للوقود الليبي

وسعر الوقود في ليبيا يعد من أرخص الأسعار في العالم، ما يعني أن هذا البلد يزود عدد من الدول المجاورة بهذا المنتج. وبينما يهدر تهريب الوقود الأموال العامة في ليبيا، فإنه يمثل أحد «البدائل» الحاسمة في ولايات الجنوب التونسي لا سيما في قابس ومدنين وتطاوين حيث تصل معدلات الفقر إلى 17.8%، في حين تصل نسبة البطالة إلى 24.8%، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس.

وبشكل عام، تشير التقديرات الليبية الرسمية إلى تهريب حوالي 25 مليون لتر من البنزين يوميا، منها 4 ملايين لتر تصل إلى تونس.

وأشار الموقع التونسي إلى أن السلطات كانت على مدى عقود أقل حذرا بشأن عبور البضائع المهربة بين البلدين من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية الفقيرة، الأمر الذي دفع إلى تقديم مقترحات لإنشاء منطقة التجارة الحرة كنوع من الحل.

وحسب التقرير، فإن المالية العمومية تعاني من خسائر ضريبية تصل إلى 400 مليون دينار سنويًا، حسب مؤشرات تؤكدها مصادر موثوقة.