الدبيبة: لا قضاء على تهريب الوقود إلا برفع الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين، مشيرا إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية رغم ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية.

وأضاف أن شركات مثل البريقة لتسويق النفط تشتكي من ظاهرة التهريب عبر الشركات التي توزع من خلالها شحنات الوقود، حسب كلمته في اجتماع الحكومة العادي التاسع للعام 2023، الذي يبث عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

استطلاع لحل مشكلة الوقود

وتابع الدبيبة: «أجرينا استطلاعا لآراء الشباب حول ملف الوقود، وطرحنا عليهم ثلاثة خيارات، وهو بقاء الوقود مدعما كما الحال حاليا، أو استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، أو تحويل دعم المحروقات إلى دعم جزئي وتخصيص كوبونات للمواطنين للحصول على الوقود من المحطات».

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وأضاف: «تفاجأنا بأن الشباب اختاروا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا دليل على حساسية هذا الملف بالنسبة للشعب الليبي».