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خلال اجتماع حكومة الوحدة: الحويج يحذر من انهيار الدينار.. والدبيبة يوجه بالعمل مع «المركزي» على استقراره

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 12:44 مساء
خلال اجتماع حكومة الوحدة: الحويج يحذر من انهيار الدينار.. والدبيبة يوجه بالعمل مع «المركزي» على استقراره
الدبيبة والحويج خلال مشاركته في اجتماع حكومة الوحدة بغريان، 9 نوفمبر 2023. (صورة من بث مباشر)
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شهد اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نقاشا حول تراجع سعر الدينار خلال الأيام الماضية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث حذر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج من تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار، فيما طرح رئيس الحكومة مقترحا بتشكل لجنة للعمل مع مصرف ليبيا المركزي على استقرار العملة المحلية.

وقال الحويج إن تراجع الدينار يؤثر سلبا على أسعار السلع والبضائع، مرجعا ما حدث إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي في إصداره سندات مالية موقعة من وزارة المالية، وهي سبب ارتفاع الدين العام وسعر الدولار، حسب حديثه في الاجتماع العادي التاسع للحكومة للعام 2023، المنعقد في غريان والذي يبث مباشرة عبر صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وحذر وزير الاقتصاد من «انهيار الدينار» داعيا إلى تشكيل لجنة لدراسة حلول عاجلة وصولا إلى استقراره.

تشكل لجنة لبحث الأزمة مع «المركزي»
وأكد الدبيبة أن سعر الدينار تحدده السياسات النقدية التي يتحكم فيها المصرف المركزي، محملا ما وصفه بـ«الإنفاق الموازي الذي لا يخضع للرقابة»، الذي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار، مسؤولية الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سعر الدولار.

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وبخصوص السياسات النقدية قال إن الحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات إلى المصرف، موجها بتشكيل لجنة تضم وزراء المالية والاقتصاد والمواصلات للقاء مسؤولي «المركزي» والعمل على تحقيق استقرار الدينار. 

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