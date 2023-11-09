أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الخميس.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.98 دينار، واليورو عند 5.20 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي على 1.32 دينار، واستقر الدينار التونسي عند مستوى 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.