حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية يقومون بمضاربات وهمية لـ«ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي»، مؤكدة توفُّر النقد الأجنبي في المصارف بالسعر الرسمي عبر أدوات الدولة.

وأضافت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعلب المدن الليبية تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة، بسبب استتباب الأمن والاستقرار في شتى المجالات بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، من خلال إطلاق عدد من المشروعات الضخمة في العديد من عناصر البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، وكذلك صيانة وتهيئة التجمعات السكنية المتهالكة.

حكومة حماد: تجار السوق الموازية يريدون ضرب الاستقرار الاقتصادي

لكنها قالت إن تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية يقومون بمضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، معتبرة ذلك «محاولات يائسة ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة وإيقاف حركة الإعمار والتنمية».

وأكدت حكومة حماد توفير النقد الأجنبي بالأسعار المحددة، عبر الأدوات الرسمية للدولة، وجميع المصارف دون استثناء، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية لمسحقيها، وكذلك استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين وعبر جميع المصارف ودون استثناء.

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قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء وجود فجوة في النقد الأجنبي بلغت 12.7 مليار دولار في عشرة أشهر من العام الجاري، حيث بلغت إيرادات النقد الأجنبي 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار.

وسبق أن رجح الباحث والأكاديمي علي الصلح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن يكون الانقسام بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أحد الأسباب الرئيسية وراء فجوة النقد الأجنبي.

ولليوم الثاني على التوالي، يسجل سعر صرف الدولار قفزة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 35 درهمًا، مسجلًا 6.27 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».