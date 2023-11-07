  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 10:09 مساء
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية يقومون بمضاربات وهمية لـ«ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي»، مؤكدة توفُّر النقد الأجنبي في المصارف بالسعر الرسمي عبر أدوات الدولة.

وأضافت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعلب المدن الليبية تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة، بسبب استتباب الأمن والاستقرار في شتى المجالات بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، من خلال إطلاق عدد من المشروعات الضخمة في العديد من عناصر البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، وكذلك صيانة وتهيئة التجمعات السكنية المتهالكة.

حكومة حماد: تجار السوق الموازية يريدون ضرب الاستقرار الاقتصادي
لكنها قالت إن تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية يقومون بمضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، معتبرة ذلك «محاولات يائسة ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة وإيقاف حركة الإعمار والتنمية».

وأكدت حكومة حماد توفير النقد الأجنبي بالأسعار المحددة، عبر الأدوات الرسمية للدولة، وجميع المصارف دون استثناء، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية لمسحقيها، وكذلك استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين وعبر جميع المصارف ودون استثناء.

- ارتفاع حاد في سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
- خبير اقتصادي عن بيانات «المركزي»: تمويل الحكومتين وراء فجوة النقد الأجنبي.. والاعتمادات المستندية تحتاج مزيد «الشفافية»

قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء وجود فجوة في النقد الأجنبي بلغت 12.7 مليار دولار في عشرة أشهر من العام الجاري، حيث بلغت إيرادات النقد الأجنبي 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار.

وسبق أن رجح الباحث والأكاديمي علي الصلح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن يكون الانقسام بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أحد الأسباب الرئيسية وراء فجوة النقد الأجنبي.

ولليوم الثاني على التوالي، يسجل سعر صرف الدولار قفزة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 35 درهمًا، مسجلًا 6.27 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. الثلاثاء

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. ...
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في الدوري.. الثلاثاء

الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في ...
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه

الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه
روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»

روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية ...
وفاة عامل و3 إصابات جراء انهيار موقع صيانة خط مياه بمنطقة زناتة القديمة
وفاة عامل و3 إصابات جراء انهيار موقع صيانة خط مياه بمنطقة زناتة ...
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر ...
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي...
اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية
اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية...
حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة
حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة...
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر......
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار ......
المزيد