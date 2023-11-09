بث مباشر لاجتماع الحكومة.. الدبيبة: تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهلنا في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تخصيص 50 مليون دولار «كمساعدات إنسانية لأهلنا في غزة»، مضيفا أن المبلغ أقل شيء يمكن أن تقدمه ليبيا لهم.

وجدد الدبيبة، خلال حديثه في اجتماع الحكومة العادي التاسع للعام 2023، المنعقد في غريان اليوم الخميس، موقفه الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الهادف إلى إبادة أهالي غزة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

افتتاح مدرسة جديدة في غريان

وقبل انطلاق الاجتماع، افتتح الدبيبة مدرسة الرابطة الجديدة في غريان التي تسع لـ480 طالبا، واستغرقت مدة تنفيذها ثمانية أشهر.

وقالت صفحة «حكومتنا» إن المدرسة بعد ما كانت من صفيح، أصبحت «نموذجية تضم ثمانية فصول وخمسة مكاتب وساحة طلبة ودورات مياه ومرافق إدارية وخدمية متكاملة وملعبا رياضيا».