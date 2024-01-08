الدبيبة يطالب بتقديم بدائل للدعم.. ويؤكد: تأخر معالجة الملف «غير مقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، مؤكدًا أنَّ التأخر في معالجة هذا الملف أمر غير مقبول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، اليوم الإثنين، مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة المكلفين لمناقشة سير العمل باللجنة والنتائج التي توصلت إليها، وفق ما اتُّفق عليه في الاجتماع الماضي التي حددت استهلاك الشركة العامة للكهرباء من النفط الخام والغاز والكميات المستهلكة من شركة البريقة لتسويق النفط، والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية عرضًا ضوئيًا تفصيليًا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.

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وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن «التأخر في معالجة هذا الملف الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول».

وأكد ضرورة «تقديم بدائل الدعم للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهمًا في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف».

ملف دعم المحروقات

وشدد الدبيبة على «ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة».

في تقريره السنوي 2022، طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة الإهدار في دعم المحروقات، معتبرًا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

ويقدر دعم ليبيا للوقود بما يناهز 3.9 مليار دولار بنسبة 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أما سعر البنزين فيعد الأرخص في ليبيا من ضمن جميع دول أفريقيا بـ0.11% للتر الواحد، وفق الأمم المتحدة.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات، الإثنين 8 يناير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات، الإثنين 8 يناير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات، الإثنين 8 يناير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات، الإثنين 8 يناير 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)