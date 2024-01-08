مجلس النواب يعلق جلسته إلى الثلاثاء بعد مناقشة قانوني المصالحة وحد السحر

القاهرة - بوابة الوسط

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء، وذلك بعد مناقشة مشروعي قانون المصالحة الوطنية وقانون حد السحر والشعوذة.

وعقد المجلس جلسته الرسمية برئاسة عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس ناقش من بنود جدول الأعمال اليوم مشروع قانون المصالحة الوطنية وقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.

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كما قرر المجلس أيضا إحالة قرار رئيس مجلس النواب رقم (105) لسنة 2023 القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى النائب الثاني لمناقشته مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس بعد مناقشته في الجلسة العامة.

وأضاف بليحق أن المجلس ناقش أيضا مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 8 يناير 2024. (عبدالله بليحق)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 8 يناير 2024. (عبدالله بليحق)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 8 يناير 2024. (عبدالله بليحق)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 8 يناير 2024. (عبدالله بليحق)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 8 يناير 2024. (عبدالله بليحق)