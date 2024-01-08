«النواب» إلى إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، اتفاقا لإقامة ورشة عمل يشارك فيها المهتمون بالأزمات والكوارث، وتقديم دراسات علمية تسهم في وضع أسس صحيحة لاستحداث هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث المكلفة من مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية مع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر المركز في مدينة طرابلس عرضا تفصيليا من اللجنة المشكلة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، تضمن حصر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطوارئ والكوارث والأزمات، وكذلك القوانين والتشريعات في هذا الشأن.

4540 شخصا إجمالي الوفيات المقيدة لفيضانات درنة

وبلغ إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء فيضانات درنة في سبتمبر الماضي 4540 شخصا بينهم 3964 ليبيا و576 أجنبيا، وفق ما أظهرت نتائج التحقيق في الكارثة التي نشرها مكتب النائب العام يوم الجمعة.

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وأفادت تحقيقات النائب العام بوجود «إهمال في صيانة سدي مدينة درنة» متمثلًا في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وكذلك الصيانة الدورية. وأثبتت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ العام دون أي صيانة، فضلا عن رصد تشققات في السدين.

نصية في اجتماع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، 8 يناير 2023. (مجلس النواب)

نصية في اجتماع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، 8 يناير 2023. (مجلس النواب)

نصية في اجتماع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، 8 يناير 2023. (مجلس النواب)

نصية في اجتماع لجنة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، 8 يناير 2023. (مجلس النواب)