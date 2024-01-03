الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء، إن محكمة درنة قررت حجز الدعوى والحكم يوم 11 يناير الجاري، بعد رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة «ستة عشر مسؤولًا عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وتناول الصور في مؤتمر صحفي اليوم انهيار سدي درنة باعتبارها قضية رأي عام، إذ كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في مدينة درنة جراء عاصفة «دانيال»، موضحًا أن مكتبًا استشاريًا سويسريًا أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.



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