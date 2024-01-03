فتح 22 ملفًا جديدًا لأهالي المفقودين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الأربعاء فتح 22 ملفًا لأهالي المفقودين في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة والمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إن فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تواصل من خلال مكتبها بمدينة درنة استقبال الأهالي وفتح الملفات لهم، وذلك بتكليف من مكتب النائب العام.

سحب 23 عينة حمض نووي جديدة

وأشارت إلى فتح 22 ملفًا لأهالي المفقودين، مع سحب العينات المرجعية لـ23 عينة أمس الثلاثاء، ليصل بذلك إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا إلى 1965 ملفًا، وعدد العينات إلى 1522 عينة حمض نووي.

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وشددت الهيئة على استمرار أعمالها باستقبال الأهالي وفتح الملفات، داعية أهالي الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم الآتي: 0910376503 أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.

من عملية سحب عينات من أهالي مفقودي درنة للبحث عنهم (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عملية سحب عينات من أهالي مفقودي درنة للبحث عنهم (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عملية سحب عينات من أهالي مفقودي درنة للبحث عنهم (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عملية سحب عينات من أهالي مفقودي درنة للبحث عنهم (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)