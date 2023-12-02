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استخراج 159 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:13 مساء
استخراج 159 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في درنة
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، استخراج 159 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن فرق إدارة البحث عن الرفات استخرجت الدفعة الجديدة من الجثث ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1469 جثة. إلى جانب ذلك جرى سحب عينات من 135 جثة ليرتفع إجمالي العينات المسحوبة من الجثث المستخرجة إلى 4347 عينة.

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فضلًا عن ذلك قام فريق مختص تابع للهيئة بتكفين ودفن 133 جثة ليصل إجمالي عدد الجثث التي جرى دفنها في مقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد إكمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها إلى 1421 جثة.

من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
من استخراج جثث من مقبرة الظهر الأحمر في درنة، 2 ديسمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
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