هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الأحد، انتهاء العمل داخل مقبرة الظهر الأحمر واستخراج جميع ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر منها، وإعادة دفنها في مقبرة الفتائح.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الفرق التابعة لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة استكملت العمل بمقبرة الظهر الأحمر، حيث جرى استخراج 1739 جثة مجهولة الهوية من ضحايا العاصفة، و34 كيسًا من الأشلاء».

إجمالي العينات المأخوذة من الجثامين

وأكدت الهيئة أن الفرق التابعة لها «أخذت عينات من الجثامين للتعرف عليها توازيًا مع أعمال الاستخراج»، مشيرة إلى أن «إجمالي عدد العينات المأخودة من الجثامين مجهولة الهوية وصل إلى 5621 عينة».

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وأضافت أن فريق الطب الشرعي للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين «قام بالكشف وإعداد التقارير الطبية لكل جثمان وعددها 1875 جثمانًا».

إعادة دفن 1847 جثمانًا مجهولة الهوية داخل مقبرة الفتائح

كما أكدت الهيئة أن «إجمالي الجثامين التي جرى إعادة دفنها بعد استكمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها 1847 جثمانًا مجهولة الهوية داخل مقبرة الفتائح (مقبرة شهداء الوادي) التي أعدت من قبل الهيئة بدرنة، بالإضافة إلى 28 كيسًا من الأشلاء».

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بأن فرقها الميدانية بجميع التخصصات ما زالت مستمرة بأعمالها في مدينة درنة بتكليف من النائب العام المستشار الصديق الصور.

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة الظهر الأحمر ومدينة درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة الظهر الأحمر ومدينة درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة الظهر الأحمر ومدينة درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة الظهر الأحمر ومدينة درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة الظهر الأحمر ومدينة درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)