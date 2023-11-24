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هيئة التعرف على المفقودين: استخراج 118 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 07:30 مساء
هيئة التعرف على المفقودين: استخراج 118 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في درنة (صور)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الجمعة، استخراج 118 جثة من مقبرة الظهر الأحمر، وذلك ضمن أعمالها المتواصلة في مدينة درنة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات استمرت في العمل بمقبرة الظهر الأحمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ جرى استخراج 118 جثة، ليصل إجمالي عدد الجثث المستخرجة إلى 1256 جثة.

سحب عينات من 1227 جثة
وعملت الفرق المختصة بالهيئة على أخذ عينات من 121 جثة، ليصل إجمالي عدد من سُحبت عينات منها إلى 1227 جثة.

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وأشار البيان إلى دفن 120 جثة في مقبرة الفتائح ومقبرة شهداء الوادي بمدينة درنة، بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.

وبلغ العدد الكلي للجثث التي جرى دفنها 1199 جثة، بينما لا تزال فرق الهيئة الميدانية بجميع التخصصات مستمرة في أعمالها بمدينة درنة.

جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من أعمال فرق هيئة البحث عن المفقودين في درنة، 24 نوفمبر 2023 (هيئة البحث عن المفقودين)
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