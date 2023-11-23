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حماد يؤكد قرب انطلاق عمليات إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 11:25 مساء
حماد يؤكد قرب انطلاق عمليات إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرب انطلاق عمليات إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة في تاريخ ليبيا.

وأجرى حماد اليوم الخميس زيارة ميدانية إلى درنة لمتابعة التجهيزات الجارية استعدادا لانطلاق عمليات إعادة إعمار المدينة، وعقد لدى وصوله إلى المدينة اجتماعا موسعا مع وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات التابعة لحكومته أبوبكر الزوي بحضور رئيس لجنة الإعمار والاستقرار المكلفة من مجلس النواب حاتم العريبي والمستشار السياسي للقيادة العامة بلقاسم خليفة حفتر وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبدالباسط أبوغريس وآمر اللواء 166 مشاة بدرنة العقيد محمد راف الله.

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تسليم الصكوك للأسر المتضررة من الفيضانات
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد اطلع خلال الاجتماع على سير أعمال تسليم الصكوك للأسر المتضررة من الفيضانات والمسجلة في منظومة الحصر من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة والقيادة العامة، بالإضافة إلى سير عمل الغرفة الأمنية بالمدينة، وأعمال إزالة المخلفات وفتح المسارات وإحياء المؤسسات الخدمية داخل المدينة.

وأضافت الحكومة أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات أبوبكر الزوي ثمّن خلال الاجتماع المتابعة الحثيثة من حماد لملف التعويضات الذي توقع أن يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين المتضررين قبيل عملية الإعمار التي ستشهدها المدن المتضررة جراء السيول والفيضانات.

حماد يتابع التجهيزات الجارية لإعمار درنة
وقبيل الاجتماع أجرى حماد رفقة رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمستشار السياسي للقيادة العامة بلقاسم خليفة حفتر وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبدالباسط أبوغريس وآمر اللواء 166 درنة العقيد محمد راف الله، جولة تفقدية في شوارع ومناطق مدينة درنة.

وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن حماد اطلع والوفد المرافق له خلال الجولة التفقدية على أوضاع المدينة وسكانها، وتابعوا أعمال إزالة الركام وتنظيف المناطق تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات عمل لجنة التعويضات في المدينة «للتأكد من شمول المتضررين كافة في عملية الحصر، والوقوف على أهم معالم المدينة المتبقية كمسجد الصحابة وشوارعها، والتأكد من انطلاق أعمال الصيانة والتطوير بها».

وفي سياق متصل أكد حماد خلال الجولة «على قرب انطلاق أعمال الإعمار بدعمٍ من الحكومة والقيادة العامة، وبدء توافد الشركات العالمية المتخصصة لبناء المدينة وفق أحدث المقاييس، مع مراعاة جغرافية المنطقة، ومتابعته بشكل دوري مستجدات الوضع في المدينة».

جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمدينة درنة، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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