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حماد يناقش مع ممثلي شركات أجنبية ملفات الإعمار وتأهيل سدي وادي درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 08:43 مساء
حماد يناقش مع ممثلي شركات أجنبية ملفات الإعمار وتأهيل سدي وادي درنة
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع وفد ضم ممثلين عن شركات أجنبية عربية وأوروبية وأسيوية «لمناقشة ملفات الإعمار والصيانة وسبل تأهيل ومعالجة انهيار سدي وادي درنة» وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الحكومة إن حماد استعرض مع ممثلي الشركات الأجنبية «الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة، وذلك لوضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، بما يضمن حماية المدينة والمدنيين، وتقديم أفضل الحلول الهندسية بشكل علمي وتقني حديث، بالإضافة إلى الشروحات الوافية حول رؤية الشركات في إعادة إعمار درنة».

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وأكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة «تبذلان قصارى جهدهما في درنة، من خلال اهتمامهما الدائم وزياراتهما الدورية للمدينة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات العربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى أعمال استكمال وإنشاء العمارات السكنية بالمدينة».

وحضر الاجتماع إلى جانب حماد كل من رئيس لجنة الإعمار والاستقرار المكلفة من مجلس النواب حاتم العريبي، والمستشار السياسي للقيادة العامة بلقاسم خليفة حفتر، وآمر المنطقة العسكرية درنة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالباسط أبوغريس، وآمر اللواء 166 مشاة بدرنة العقيد محمد راف الله.

اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع حماد مع ممثلي شركات عربية وأوروبية وأسيوية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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