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حماد والعريبي يطلعان حفتر على الخطوات التنفيذية لإعمار درنة وبقية المدن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 05:40 مساء
حماد والعريبي يطلعان حفتر على الخطوات التنفيذية لإعمار درنة وبقية المدن
حفتر يتوسط حماد والعريبي خلال لقائهم، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
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أطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار المكلفة من المجلس حاتم العريبي قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر على الخطوات التنفيذية المتخذة لإعمار مدينة درنة وبقية المدن.

والتقى حفتر حماد والعريبي في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في ضواحي بنغازي، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المحلية، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

- عضو بلجنة الطوارئ في درنة: مؤتمر الإعمار «لا يكفي»

وقال مكتب الإعلام إن حفتر «اطلع على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر، وسير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية».

حفتر يؤكد مواعيد تسليم مشاريع الإعمار
وأضاف أن حفتر أكد خلال اللقاء «مواعيد تسليم المشاريع المنجزة ومتابعة باقي المشاريع لكل المدن لتقديم أفضل الخدمات للمواطن».

ونظَّمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالتعاون مع القيادة العامة مطلع نوفمبر الجاري، مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة في تاريخ ليبيا.

وحضر المؤتمر الذي افتتحه حفتر وحماد، وأقيم في مدينتي درنة وبنغازي وفود أكثر من 26 دولة من الشركات العربية والدولية، إلى جانب عدد من السفراء والوفود الدبلوماسية.

حفتر يصافح حماد خلال لقائه مع العريبي بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر يصافح حماد خلال لقائه مع العريبي بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر يصافح حماد خلال لقائه مع العريبي بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر يصافح حماد خلال لقائه مع العريبي بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر يصافح العريبي خلال لقائه مع حماد بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
حفتر يصافح العريبي خلال لقائه مع حماد بمقر القيادة العامة في الرجمة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
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