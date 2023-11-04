سحب 60 عينة من جثث مجهولة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، سحب عينات من 60 جثة من ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقالت الهيئة في بيان، إن العدد الإجمالي للعينات المسحوبة من الجثامين وصل إلى 1536 عينة، فيما استخرجت فرق الهيئة 74 جثة من مقبرة الظهر الحمر بمدينة درنة المنكوبة ليصل إجمالي الجثث المستخرجة من المقبرة إلى 622 جثة.

وأيضًا، دفنت فرقة هيئة البحث عن المفقودين 60 جثة في مقبرة شهداء عاصفة «دانيال» بمقبرة الفتائح بمدينة درنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها ما يرفع إجمالي الجثث المدفونة في المقبرة إلى 512 جثة.

من أعمال استخراج وسحب عينات من جثث مجهولة في درنة، 4 نوفمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج وسحب عينات من جثث مجهولة في درنة، 4 نوفمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج وسحب عينات من جثث مجهولة في درنة، 4 نوفمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج وسحب عينات من جثث مجهولة في درنة، 4 نوفمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)