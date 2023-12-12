التعرف على هوية 3 أشخاص من مفقودي 2011 و2014 في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية ثلاث حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي عامي 2011 و2014 في مدينة درنة.

جاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية (DNA) برئاسة رئيس الهيئة كمال أبوبكر، لمراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات، مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، وفق بيان صادر عن الهيئة.

التعرف على هوية 6 حالات جديدة من مفقودي 2011

التعرف على هوية 8 مفقودين منذ 2011

التعرف على هوية 10 حالات جديدة مجهولة الهوية من مفقودي 2011

وجرى استخراج الجثامين الثلاثة من غابة بومسافر بدرنة خلال يونيو الماضي، وتعود لعلي عبدالسلام عمر خليفة من مفقودي 2011، وعبدالعزيز عوض عبدالعزيز المسماري ومحمد عبدالونيس محمد الطشاني من مفقودي 2014.

وأشارت الهيئة إلى إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة، بعد إتمام الإجراءات القانونية، داعية أسر الضحايا في حالة الاستفسار إلى الاتصال بـ«0910376503»، مع إمكانية التواصل عبر «فايبر» و«واتس آب» على الرقم نفسه أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.

من اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل «DNA» بهيئة البحث عن المفقودين، 12 ديسمبر 2023. (صفحة الهيئة على فيسبوك)