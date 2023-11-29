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التعرف على هوية 6 حالات جديدة من مفقودي 2011

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 02:02 صباحا
التعرف على هوية 6 حالات جديدة من مفقودي 2011
اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 28 نوفمبر 2021. (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية سبع حالات جديدة من مفقودي العام 2011، وحالة أخرى تعود إلى الأشهر الماضية، جرى استخراجها من مقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة، بعد مراجعة وتدقيق نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية (DNA) التي جرى استخراجها من قِبل فرق هيئة البحث عن المفقودين بمدن مختلفة، وفق نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- التعرف على هوية 8 مفقودين منذ 2011

وكشفت هوية المفقودين السبعة وهم: أيمن علي سالم العايب، ورياض الطاهر رمضان المقطوف من مدينة الزاوية، ومحمد مصطفى محمود الحاراتي وسعيد عبدالوهاب العركاب الجيلاني من طرابلس، ومحمد إبراهيم إسماعيل كنو من مرزق، وأبوزيد سعيد خليفة المحروق من مدينة الجميل، ومفتاح الفيتوري محمد الأحول من مدينة بني وليد.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أعلنت الهيئة التعرف على هوية ثمانية مفقودين منذ العام 2011، من مدن طرابلس والزاوية وسوق الخميس وصبراتة وتاورغاء وقصر الأخيار.

 

 

 

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