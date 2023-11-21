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التعرف على هوية 8 مفقودين منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 03:25 مساء
التعرف على هوية 8 مفقودين منذ 2011
اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 21 نوفمبر 2021. (هيئة البحث عن المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية ثمانية مفقودين منذ العام 2011.

وخلص اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال سالم أبوبكر، إلى إعلان التعرف على هوية المفقودين الثمانية، وذلك بعد مراجعة وتدقيق نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية (DNA) التي جرى استخراجها من قِبل فرق هيئة البحث عن المفقودين بمدن مختلفة، وفق بيان صادر عن الهيئة.

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وأشار البيان إلى كشف هوية ثمانية مفقودين: صابر خزام سالم دبوب من الزاوية، وعبدالعزيز عمران علي هندر من طرابلس، وفرج محمد فرج المزوغي من سوق الخميس، ومنير المنتصر علي الفيتوري من صبراتة، وميلاد علي ناجي ميلاد من تاورغاء، ونصر عبدالنبي نصر إبراهيم من طرابلس، ومحمد مفتاح شادي التومي من الزاوية، ومنصور محمد مفتاح أبوزيد من قصر الأخيار.

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