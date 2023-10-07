هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 7 جثث في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من انتشال عدد سبع جثث من البحر بعدما جرفتها السيول والفيضانات شرق مدينة درنة بمنطقة وادي الخبطة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن عملية الاستخراج جرت، الجمعة، بالتعاون مع فرق الإنقاذ المحلية والأجهزة الأمنية، مؤكدة استمرار أعمالها بالمناطق المتضررة من العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

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ومساء الخميس، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال أربع جثث من المباني السكنية المدمرة نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة.

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة، وذلك بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة، الخميس الماضي.

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال انتشال جثث في درنة جرفتها السيول في البحر، 6 أكتوبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)