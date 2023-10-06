«البحث عن المفقودين»: انتشال 4 جثث في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء الخميس، انتشال أربع جثث من المباني السكنية المدمرة نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن عمليات الانتشال جرت بالتعاون مع فرق الإنقاذ المحلية والأجهزة الأمنية، مؤكدة استمرار أعمال الانتشال بجميع المدن المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

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المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة

والأربعاء الماضي، تمكنت فرق الهيئة من انتشال 18 جثة مجهولة الهوية من البحر بالقرب في درنة بالتعاون مع الضفادع البشرية وكتيبة «206» منطقة طبرق العسكرية، كما انتشلت فرق أخرى تابعه للهيئة أشلاء من سبعة مواقع داخل المدينة جرفتها السيول.

وأعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4201 وفاة، وذلك بعد انتشال 26 جثمانا في المدينة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.