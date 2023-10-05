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المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 09:48 صباحا
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة
من أعمال البحث والإنقاذ عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 30 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4201 وفاة.

جاء ذلك بعد انتشال 26 جثمانا في المدينة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع «فيسبوك».

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين
اعتبر قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي تظل «وصمة عار على جبين الفاسدين، وجريمة شنعاء لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى».

ودعا حفتر المواطنين خلال كلمة أمام مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة، إلى «استنهاض الهمم» بعد الكارثة و«حسن التصرف والتدبير» من أجل إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات والسيول، وطالب بـ«طي صفحة الماضي ولم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة».

حفتر: كارثة الفيضانات أعادتنا للوراء.. وعقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصَّر في أداء واجبه
حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين وجريمة شنعاء لا تقل عن الخيانة العظمى
الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات
مجلس النواب يقر قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات
وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة»، موضحا تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين للصور خلال مؤتمر صحفي، حول سير التحقيقات في كارثة درنة، موضحا أن التحقيقات في الكارثة تسير دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.

وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظا على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهدا بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.

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