حفتر: كارثة الفيضانات أعادتنا للوراء.. وعقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصَّر في أداء واجبه

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر أعادت البلاد إلى الوراء، مجددًا هجومه على الطبقة السياسية في ليبيا، متوعدًا إياهم بالمحاسبة وبـ«قطع دابر كل من تهاون أو قصَّر في أداء واجبه»، ما فاقم من الكارثة الإنسانية التي خلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال حفتر في كلمته أمام مشايخ وأعيان منطقة الجبل الأخضر في مدينة درنة أمس الثلاثاء «إنني أعلن اليوم وبكل وضوح أننا قد عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصَّر في أداء واجبه، أو سولت له نفسه الدنيئة استغلال منصبه بخلاف ما أقسم عليه، بل وعلى حساب أبنائنا الذين ترقبوا لسنين طويلة تحسن مستوى الخدمات المعيشية والذي ما لبث أن تحرك في مناطقنا خطوة حتى جاء هذه الكارثة وأعادتنا إلى الوراء خطوات».

المسؤولون عن كارثة الفيضانات

وتابع: «لقد ذكَّرتنا هذه الفاجعة مجددًا بالمليارات المهدورة والمنهوبة والزمرة السياسية الفاسدة التي حاولت تغطية فشلها بمسرحيات هزلية رخيصة والضحك على الشعب الليبي وازدرائهم دون أدنى حرج في مواصلة مسيرة الفساد على رفاة الشهداء والأبرياء بينما كان الجيش والشعب ينتشلون الجثث بيد ويدفنونها باليد الأخرى».

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وأضاف حفتر أن «عدم صيانة درنة وسد بومنصور أدى إلى قتل آلاف الشهداء وآلاف المفقودين وآلاف الجرحى.. فلن تغمض لنا عين حتى يحاكم ويعاقب هؤلاء القتلة المجرمون وكل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء»، وانطلاقًا من إيماننا بالقضاء والقدر وإدراكنا بأن هذه الكارثة وصمة عار على جبين كل فاسد وجريمة شنعاء لا تقل عن جرائم الخيانة العظمى وهكذا يجب تحديد المسؤوليات فيها والتعامل مع نتائجها».

حفتر يطالب بالوقوف ضد الفاسدين

وقال حفتر «إن القيادة العامة تهيب بأبناء الوطن الشرفاء بأن يقفوا صفًا واحدًا ضد الزمرة الفاسدة الخائنة الذين لن يفلتوا من الحساب والعقاب مهما طال بهم الزمن ولن نتهاون معهم أبدًا وسنطاردهم ليلًا ونهارًا وجيلًا بعد جيل ليكونوا عبرة أمام الشعب الليبي والعالم بأسره، ناعياً كوكبة من عناصر القوات التابعة للقيادة العامة الذين قضوا أثناء أداء واجبهم خلال كارثة الفيضانات.

وأشاد حفتر في ختام كلمته بكل الليبيين من كافة المناطق في أنحاء البلاد الذين هبوا لنجدة أشقائهم في درنة ومناطق الجبل الأخضر، والدول التي تضامنت ومدت يد العون والمساعدة عندما تعاظم المصاب وبلغت القلوب الحناجر، مؤكداً أنه لن ينسى مواقفهم التاريخية ومساهمتهم في جهود البحث والإنقاذ والدعم والمساندة حيال الأزمة.