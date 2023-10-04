حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين وجريمة شنعاء لا تقل عن الخيانة العظمى

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي تظل «وصمة عار على جبين الفاسدين، وجريمة شنعاء لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى»، داعيًا المواطنين في تلك المناطق إلى «استنهاض الهمم» بعد الكارثة و«حسن التصرف والتدبير» من أجل إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات والسيول.

وطالب حفتر خلال كلمته أمام مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، بـ«طي صفحة الماضي ولم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة الواحدة التي تدوب فيها كل ما من شانه أن يفرق بين أهلها»، وقال «عندما اجتاح ما يعرف بإعصار دانيال لم يفرق بين وكبير وصغير وغني وفقير؛ بل جرف عائلات بأكملها، ونحن نعتصر ألمًا على فقدانهم، وأنتم تمثلون أرقى معاني حسن الجوار وطيب المعاملة والاحترام والتقدير.. وهكذا نعرف درنة، وهكذا ينبغي أن تكون درنة منارة للمحبة والوئام والتعايش السلمي».

دور المشايخ والأعيان والشباب

وتابع: «ونحن نعول على المشايخ والأعيان والحكماء والشباب الواعي المثقف بأن يكون لكم دور بارز في هذه المرحلة الحرجة أنا شخصيًا عشت في درنة عندما درست بها خلال فترة المرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات بأنها مدينة العلم والحضارة درنة....».

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وقال حفتر «إن مدينة درنة تعود زاهرة متماسكة وقوية بعزيمة أهلها وهم مستلهمون العبر والدروس من تاريخ أجدادهم وآبائهم الذين بنيت على أكتافهم مدينة درنة الزاهرة رغم ألم الفراق»، مؤكدًا «أن القيادة العامة وكما عاهدناكم لن تخذلكم في تسخير كل جهودنا للوقوف بجانب درنة ومناطقنا الأخرى».