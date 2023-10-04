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حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين وجريمة شنعاء لا تقل عن الخيانة العظمى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 04:23 مساء
حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين وجريمة شنعاء لا تقل عن الخيانة العظمى
حفتر خلال لقائه مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
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اعتبر قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي تظل «وصمة عار على جبين الفاسدين، وجريمة شنعاء لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى»، داعيًا المواطنين في تلك المناطق إلى «استنهاض الهمم» بعد الكارثة و«حسن التصرف والتدبير» من أجل إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات والسيول.

وطالب حفتر خلال كلمته أمام مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، بـ«طي صفحة الماضي ولم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة الواحدة التي تدوب فيها كل ما من شانه أن يفرق بين أهلها»، وقال «عندما اجتاح ما يعرف بإعصار دانيال لم يفرق بين وكبير وصغير وغني وفقير؛ بل جرف عائلات بأكملها، ونحن نعتصر ألمًا على فقدانهم، وأنتم تمثلون أرقى معاني حسن الجوار وطيب المعاملة والاحترام والتقدير.. وهكذا نعرف درنة، وهكذا ينبغي أن تكون درنة منارة للمحبة والوئام والتعايش السلمي».

دور المشايخ والأعيان والشباب
وتابع: «ونحن نعول على المشايخ والأعيان والحكماء والشباب الواعي المثقف بأن يكون لكم دور بارز في هذه المرحلة الحرجة أنا شخصيًا عشت في درنة عندما درست بها خلال فترة المرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات بأنها مدينة العلم والحضارة درنة....».

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وقال حفتر «إن مدينة درنة تعود زاهرة متماسكة وقوية بعزيمة أهلها وهم مستلهمون العبر والدروس من تاريخ أجدادهم وآبائهم الذين بنيت على أكتافهم مدينة درنة الزاهرة رغم ألم الفراق»، مؤكدًا «أن القيادة العامة وكما عاهدناكم لن تخذلكم في تسخير كل جهودنا للوقوف بجانب درنة ومناطقنا الأخرى».

تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
وأضاف «إن قواتكم المسلحة حتى وإن فرضت عليها ظروف تتحمل الأعباء برحابة صدر وبكل سرور انطلاقًا من واجبنا الوطني والأدبي والأخلاقي»، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع الأصدقاء كافة لتقييم المساكن والبنية التحتية والسدود، ومباشرة اتخاذ ما يلزم شأنها فورًا تجنبًا لأي كارثة مستقبلية قد تطال هذه المرافق نتيجة فساد الفاسدين وتخاذل المتخاذلين مع ضرورة مشاركة ومساهمة المهندسين والخبراء الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة من سكان درنة والمناطق المجاورة في عملية إعادة الإعمار».

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