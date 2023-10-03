مجلس النواب يقر قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الماضي.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موافقة أعضاء المجلس «بالإجماع» على مشروع القانون «بالتسمية وبالملاحظات» التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة إن المجلس صوت «على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر بملاحظات» بعد استيفاء مناقشة مشروع القانون.

وحضر الجلسة التي ترأسها عقيلة كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ومقرر المجلس، ومجموعة من الأعضاء لم يعلن الناطق باسم المجلس عددهم.