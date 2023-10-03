الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة»، موضحًا تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين للصور خلال مؤتمر صحفي، اليوم، حول سير التحقيقات في كارثة درنة التي سبَّبتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وأوضح الصور أن التحقيقات في الكارثة تسير دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.

وبخصوص نتائج التحقيقات، قال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظًا على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهدًا بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.