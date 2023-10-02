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هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 6 جثث من درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 12:42 صباحا
هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 6 جثث من درنة
جانب من أعمال فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في درنة، الأحد 1 أكتوبر 2023 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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انتشلت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، 6 جثث من مواقع مختلفة بمدينة درنة.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الجثث جرى انتشالها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، مؤكدة استمرار فرقها في أعمال الانتشال بكافة المدن والمناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» بالمنطقة الشرقية.

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ارتفاع وفيات كارثة درنة إلى 4168 ضحية
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، انتشال 7 جثث من ضحايا كارثة درنة، ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 4168 ضحية.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

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