شاهد.. جولة لقناة «الوسط» داخل شوارع درنة المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت كاميرا قناة «الوسط» (Wtv) جولة داخل شوارع مدينة درنة المنكوبة، جراء السيول والفيضانات، والتي خلفت أضرارًا بالغة في البنية التحتية، وسط محاولات الجهات المعنية توفير الحد الأدنى لتهيئة المدينة للحياة، خاصة ما يتعلق بالتيار الكهربائي.

ومن وسط شارع الصحابة بمدينة درنة، تحدث أحد فرق الشركة العامة للكهرباء عن عودة التيار لأغلب المنازل، وهو ما يتزامن مع عودة السكان مرة أخرى لتهيئة مساكنهم للحياة، متابعًا: «الناس تعود لمنازلها بعد إرجاع التيار الكهربائي».

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شركة الكهرباء تناشد سكان درنة العودة للمنازل مع التعهد بإعادة التيار في غضون 24 ساعة

ووجه فني الشركة نداء من خلال قناة «الوسط» للسكان بالعودة لمنازلهم، مع التعهد بإعادة الكهرباء في غضون 24 ساعة، حتى يباشروا في تنظيف وتهيئة المنازل للسكن.

وقالت إحدى أعضاء فريق مركز البحوث والدراسات النفسية إن الفريق شخّص نحو 180 حالة فقط بمجهودات شخصية خلال خمسة أيام فقط، مشيرة إلى قلة الإمكانيات التي تحول دون تقييم الحالات الموجودة كافة، مطالبة بدعم حكومي لتشخيص الحالات وتقديم العلاج لها.