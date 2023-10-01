أقمار وكالات فضاء دولية تؤكد استعادة درنة والبيضاء ما بين 80 و90% من التيار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

استعادت درنة نحو 80% من إمدادات الطاقة الكهربائية من مستوى ما قبل الفيضانات الجارفة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا مخلفة آلاف القتلى والمنكوبين وتدميرًا شبه كلي للبنية التحتية بالمدينة.

ونشر برنامج الأمم المتحدة التشغيلي لتطبيقات الأقمار الصناعية «يونوسات» والميثاق الدولي حول الفضاء والكوارث الكبرى، أمس السبت، صورة تقديرية للإضاءة الليلية والتي أشار من خلالها إلى انخفاض إمدادات الطاقة في درنة بنسبة تزيد على 90% بعد الفيضانات، لكن اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي عادت الكهرباء تدريجيًا.

واعتبارًا من 19 سبتمبر كانت المناطق المتضررة من الفيضانات في درنة لا تزال في حالة انقطاع للتيار الكهربائي؛ حيث كان يمثل الضوء الليلي داخل المناطق المتضررة من الفيضانات 30% من إجمالي الضوء الليلي في درنة.

إضاءة 90% من البيضاء

وفي مدينة البيضاء انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية بنسبة 60% بعد الفيضانات، واعتبارًا من 24 سبتمبر تمت استعادة إمدادات الطاقة إلى 90% من مستوى ما قبل العاصفة «دانيال».

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ويضم الميثاق الدولي حول الفضاء والكوارث الكبرى الذي قام بنشر التقديرات، 17 وكالة فضاء تقوم بتسخير إمكاناتها لتوفير صور أقمار صناعية مجانية بأسرع ما يمكن فوق مناطق الكوارث.

دمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية بمدن الجبل الأخضر

كما أعدت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تقريرًا عن مقدار الفقد في الطاقة الكهربائية نتيجة دمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية بمدن الجبل الأخضر بعدما ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري، وفق ما أعلن، السبت، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وتشير التقديرات الأولية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إلى أن 3100 مبنى في درنة تضرر بسبب تدفق المياه. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد نزح نحو 40 ألف شخص في البلاد بسبب العاصفة، من بينهم 30 ألفًا من درنة.