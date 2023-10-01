شاهد في «اقتصاد بلس»: ما التكلفة الاقتصادية لكارثة درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، التكلفة الاقتصادية لكارثة فيضانات درنة، والتي خلفت آلاف القتلى والمفقودين والنازحين، واختفاء أحياء كاملة جرفتها مياه السيول، مع تضرر أكثر من 4 آلاف منزل.

وقدر مراقبون احتياجات ليبيا من أجل إعادة الحياة للمدن المتضررة بنحو 7 مليارات دولار، في حين قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا بأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها التي تعد الأكثر تضررًا من العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة في 10 سبتمبر الجاري.

طرابلس وروما توقعان مذكرة تفاهم وسط عودة الرحلات بين البلدين

وأشار البرنامج إلى انطلاق أول رحلة تجارية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار روما عبر شركة «ميد سكاي» أمس السبت، بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات، على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الطيران الليبية وسلطات الطيران المدني الإيطالية.

تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

وتطرق البرنامج إلى إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع نوفمبر المقبل لأسباب لوجستية، بعدما كان مقررًا عقده في 10 أكتوبر، وذلك من أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

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