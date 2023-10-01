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تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 11:39 صباحا
تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة
آثار دمار خلفته العاصفة «دانيال» في درنة، (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر إلى مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن المؤتمر، الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، جرى تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

مؤتمر إعمار درنة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل
وقال رئيس اللجنة، صقر الجيباني، في البيان المسجل الذي بثته صفحة الحكومة الليبية بمنصة «فيسبوك»، إن المؤتمر سينعقد في الأول والثاني من نوفمبر بمدينتي درنة وبنغازي.

وأعلن الجيباني إطلاق موقع إلكتروني وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تبين «أجندة المؤتمر الدولي وأهدافه، ومحاوره العلمية والتنموية والاستشرافية المستقبلية، وكيفية التسجيل بالمؤتمر للشركات العالمية وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الدولية ونظيراتها من الجانب الليبي، ومعايير المشاركة».

الولايات المتحدة تحث على إنشاء «هياكل موحدة» قبل مؤتمر إعمار درنة
وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند: «من المؤكد أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار ببنغازي في العاشر من أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا جرى إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي».

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وأوضح نورلاند، في تصريح نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» الجمعة الماضي: «أولا، يجب على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معا، للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، وضمان تخصيص الأموال بأكثر فاعلية، وبشكل صحيح». وأضاف: «نحن نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة، التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير».

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