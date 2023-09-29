واشنطن تحث الليبيين على إنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

حثت الولايات المتحدة الجهات الفاعلة في ليبيا على ضرورة التوافق وإنشاء «هياكل موحدة» لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق البلاد في 10 سبتمبر الجاري، مشددة على «ضمان تخصيص موارد ليبيا للتعافي من أزمة الفيضانات وإعادة الإعمار».

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة السفير ريتشارد نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، «إن الليبيين المتضررين من الفيضانات يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم، حتى وهم يحاولون التكيف مع خسائر شخصية لا يمكن تصورها».

دور المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار

ولفت نورلاند إلى أنه «ومع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين»، منوهًا إلى أن «المجتمع الدولي يستعد للمساعدة في هذا الجهد بالخبرة المالية والفنية».

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ولتحقيق هذا الجهد شدد نورلاند على أنه «أولًا، يجب على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معًا للاتفاق على النفقات ذات الأولوية وضمان تخصيص الأموال بأكثر فعالية وبشكل صحيح». وقال «نحن نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلًا من إطلاق جهود منفصلة، والتي تمثل الشعب الليبي دون تأخير».

الموقف الأميركي من مؤتمر إعادة الإعمار في بنغازي

ويرى نورلاند أنه «من المؤكد أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ في عين الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي».

واعتبر المبعوث الأميركي أن «هذا التنسيق يعد ضروريًا لضمان حصول ضحايا الفيضانات على الدعم الذي يحتاجون إليه»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلاد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون».