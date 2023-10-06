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المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4209 حالات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 08:42 صباحا
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4209 حالات
آثار دمار خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (أرشيفية: قناة الوسط)
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أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة.

جاء ذلك بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة، أمس الخميس، حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المسماري في موقع «فيسبوك».

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

حفتر: كارثة الفيضانات وصمة عار على جبين الفاسدين
واعتبر قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر الشهر الماضي تظل «وصمة عار على جبين الفاسدين، وجريمة شنعاء لا تقل عن جريمة الخيانة العظمى».

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الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات
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ودعا حفتر المواطنين خلال كلمة أمام مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة، إلى «استنهاض الهمم» بعد الكارثة و«حسن التصرف والتدبير» من أجل إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات والسيول، وطالب بـ«طي صفحة الماضي ولم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة».

الصور: تحقيقات كارثة درنة تسير بسلاسة دون أي عقبات
وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة»، موضحا تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين للصور خلال مؤتمر صحفي حول سير التحقيقات في كارثة درنة، موضحا أن التحقيقات في الكارثة تسير دون «أية عقبات»، وشدد على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.

وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظا على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهدا بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.

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